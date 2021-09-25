الصين: إعطاء 2.19 مليار جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا

كورونا في الصين

أعلنت اللجنة الصحية الصينية، اليوم الجمعة، أنه تم إعطاء أكثر من 2.19 مليار جرعة من اللقاح المضاد لفيروس “كورونا” في الصين حتى أمس الخميس، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا).

وفي السياق ذاته، أكدت السلطات المحلية الصينية اليوم، أن سلالة فيروس “كورونا” المعروفة بـ (المتحور دلتا) هي المسبب للإصابات الأخيرة في مدينة “هاربين”، عاصمة مقاطعة “هيلونغجيانغ” بشمال شرقي الصين.

وكانت مدينة هاربين قد سجلت 15 حالة إصابة جديدة محلية العدوى بـ “كوفيد-19” أمس الخميس.