بايدن: ستة أشهر الفارق الزمني بين الجرعات المعززة من لقاح كورونا

الرئيس الأمريكي جو بايدن

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن ٦٠ مليون أمريكي سيسمح لهم بتلقي الجرعات الإضافية المعززة من لقاحات كورونا، بعد مرور ستة أشهر على تلقيهم آخر جرعة.

وأشار إلى أنه قد تم اتخاذ إجراءات إضافية بشأن الجرعات المعززة والتي يؤكد الأطباء على أهميتها.

‎وكان الرئيس بايدن، قد ناشد قادة العالم والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والمجتمع الخيري إلى توسيع الجهود المشتركة وتعزيزها للقضاء على الوباء، داعيا إلى زيادة مستوى الطموح العالمي بشكل أكبر لإنهاء جائحة كوفيد-19 في عام 2022.

من ناحية أخرى، ‎أعلنت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ‎أنها تخطط لتوفير 345 مليون دولار للمساعدة في اللقاحات المنقذة للحياة وإمدادات الأكسجين والمواد الداعمة لمواجهة الطفرة الأخيرة لفيروس كورونا التي تستهدف أماكن معينة.

وتتضمن الخطة ‎195 مليون دولار، لمساعدة البلدان في جميع أنحاء العالم على تعزيز برامج التطعيم الخاصة بها، بما في ذلك إنشاء مواقع التطعيم، وتدريب العاملين الصحيين على إعطاء اللقاحات، وتحديد الفئات السكانية المعرضة للخطر ذات الأولوية، ومكافحة المعلومات الخاطئة عن اللقاحات، وأكثر من ذلك، و50 مليون دولار لتوسيع حصول المرضى على الأكسجين المنقذ للحياة للمساعدة في معالجة أزمة الأكسجين العالمية، و100 مليون دولار لتحديد أولويات تدخلات الاستجابة السريعة في البلدان النامية لمكافحة الطفرات المفاجئة في كوفيد-19.

‎وأكدت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أنها بذلك تكون ووزارة الخارجية، قد قدّمتا أكثر من 9.8 مليار دولار لمكافحة كوفيد-19 في أكثر من 120 دولة حتى الآن، وأنها سوف تسرّع من خلال هذا التمويل الإضافي، جهودها لتطعيم العالم وإنقاذ الأرواح.