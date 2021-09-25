الخارجية الروسية: روسيا تأمل أن يتغلب لبنان على الأزمة الاجتماعية والاقتصادية في البلاد

نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف

رحبت روسيا اليوم الجمعة، بانتهاء عملية تشكيل الحكومة اللبنانية، معربة عن أملها أن تتغلب بيروت على الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوجدانوف، في بيان اليوم الجمعة، إن روسيا ترحب بإنتهاء عملية تشكيل الحكومة اللبنانية برئاسة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، وتأمل أن تتغلب لبنان على الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهه.

وأشار البيان إلى أن روسيا أكدت دعمها لسيادة واستقلال ووحدة الأراضي اللبنانية وحق اللبنانيين في اتخاذ قرارات في جميع قضايا الأجندة الوطنية دون تدخل خارجي.

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون قد وقع على مرسوم تشكيل الحكومة برئاسة نجيب ميقاتي في 10 سبتمبر الجاري بعد أكثر من عام على استقالة حكومة حسان دياب على خلفية انفجار مرفأ بيروت في أغسطس العام الماضي.