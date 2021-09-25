مديرة هواوي تتوصل إلى تسوية قضائية لإنهاء احتجازها في كندا

المديرة المالية لشركة هواوي الصينية منج وان تشو

أبرمت المديرة المالية لشركة هواوي الصينية، منج وان تشو، والمحتجزة في كندا، صفقة لحل التهم الموجهة إليها في محكمة أمريكية، حيث توصلت إلى اتفاق مع مدعين أمريكيين لتسوية قضية الاحتيال المصرفي المقامة ضدها، وذلك في عملية من شأنها أن تسمح لها بمغادرة كندا.

وهذا يعني أنه إذا التزمت بشروط الصفقة، قال المدعون الأمريكيون إنه سيتم رفض جميع التهم الموجهة إليها، مما يمهد الطريق للإفراج عنها. قال المدعون أيضًا إنهم سيبلغون كندا بأن الولايات المتحدة ستسحب طلب التسليم – وهو نفس الطلب الذي أدى إلى اعتقالها في المقام الأول.

وكجزء من اتفاق الادعاء المؤجل، دفعت منج بعدم الذنب. ومن المتوقع أيضًا أن تمثل أمام المحكمة في كندا اليوم.

واتُهمت ابنة مؤسس هواوي، رين تشنج، بالاحتيال المصرفي في الولايات المتحدة فيما يتعلق بانتهاكات العقوبات ضد إيران.

ومنذ اعتقال منج وان تشو، يُحتجز كنديان آخران في الصين ولهذا السبب وجهت اتهامات إلى بكين بممارسة “دبلوماسية الرهائن”. واتهم الدبلوماسي السابق مايكل كوفريج ورجل الأعمال مايكل سبافور بالتجسس.

وتقول منج إنها بريئة وتقاتل تسليم كندا للولايات المتحدة. وتتواجد منج في فانكوفر بالغرب الكندي ويتم مراقبتها على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع من قبل الأمن الخاص الذي تدفع مقابله كجزء من اتفاقية الكفالة الخاصة بها.

واختتمت الجلسات القضائية في قضية تسليمها في أغسطس، مع تحديد موعد الحكم في 21 أكتوبر.

وقد يكون لحل القضية تداعيات على اثنين من الكنديين المحتجزين في الصين، حيث غالبًا ما كان المسؤولون الصينيون يحركون قضية منج على قدم وساق مع قضيتي مايكل سبافور ومايكل كوفريج. ومع ذلك، رفضت الصين الإيحاء بأن قضايا الكنديين في الصين مرتبطة بقضية منج.