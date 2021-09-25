سانتو عن الدربي ضد أرسنال: ليست مجرد مباراة أخرى

نونو سانتو مدرب توتنام

أبدى نونو سانتو مدرب توتنام هوتسبر اعتقاده بأن مباراة “دربي لندن” ضد أرسنال لن تكون مجرد مباراة عادية، وذلك قبل صدام الفريقين ضمن منافسات الأسبوع السادس للبريميرليج.

وقال سانتو في مؤتمر صحفي: “إنها ليست مجرد مباراة أخرى. إنها مباراة خاصة بالنسبة لنا ولجماهيرنا. ستكون مباراة صعبة بلا شك لأنها مختلفة”.

وأضاف “واجهت الكثير من الأوضاع التي تتعلق بمباريات الدربي ولكن هذا وضع جديد وصعب وجيد في الوقت ذاته، فهو حدث خاص لجماهير الفريق وهو ما يمزه بالنسبة لنا”.

وتابع “نتوقع مباراة قوية ويجب أن ننافس وأن نلعب بصورة جيدة، يجب أن نقدم كل ما لدينا. اللعب بصورة جيدة هو إيجاد التوازن الصحيح في طريقة اللعب”.

وأوضح “لا يزال هناك ما يجب تحسينه ولكن هناك العديد من الإيجابيات التي يمكننا استخلاصها من المباريات السابقة، ولذلك يجب أن نواصل المضي قدما”.

وغاب لوكاس مورا عن آخر مباراتين للفريق، ضد تشيلسي في البريميرليج وأمام ولفرهامبتون في كأس “كاراباو”، ولكنه سيعود لمواجهة الجانرز بحسب ما أعلنه سانتو، فيما يستمر غياب ستيفن بيرخفاين ورايان سيسينيون.

وعن إمكانية توقع إطار زمني لعودة بيرخفاين قال سانتو: “ليس بعد. أعتقد أني شرحت هذا الأمر بالفعل، فإصابته مؤلمة ولذلك أولا يجب أن يهدأ هذا الألم الذي لم يتوقف تماما حتى الآن. إنه يقوم ببعض تدريبات اللياقة للجزء العلوي من جسده، ولكن يجب أن نتعامل مع الأمر بحذر”.

ويبحث توتنام عن فوزه الأول على أرسنال في ملعب الإمارات منذ عام 2010، بالتزامن مع تضارب مراحل نتائجه في الموسم الحالي، حيث فاز السبرز بأول 3 مباريات في البريميرليج على حساب مانشستر سيتي وولفرهامبتون وواتفورد بنفس النتيجة 1-0، ولكن لاحقا خسر أمام كريستال بالاس وتشيلسي بنفس النتيجة 3-0.

على الناحية الأخرى خسر أرسنال أول 3 مباريات أمام برينتفورد وتشيلسي بنتيجة 2-0 ومانشستر سيتي بنتيجة 5-0، ولكنه نجح في الفوز بآخر مباراتين على حساب نورويتش وبيرنلي بنفس النتيجة أيضا 1-0.