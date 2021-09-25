رئيس المجلس الرئاسي يلتقي رئيس الوفد الروسي في الأمم المتحدة

نيويورك 25 سبتمبر 2021 (وال) _ التقى رئيس المجلس الرئاسي، السيد محمد المنفي، أمس الجمعة، بنيويورك، رئيس الوفد الروسي، لاجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، وزير الخارجية السيد “سيرغي لافروف” ، لبحث آخر تطورات الأوضاع في ليبيا.

وأثنى الرئيس على العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الصديقين ليبيا وروسيا، مؤكداً على ضرورة العمل على تعزيزها، في مختلف المجالات، مشيراً إلى أهمية الدور الروسي في إنجاح العملية السياسية، والاستقرار في ليبيا.

وأشاد السيد “لافروف” بالخطوات التي اتخذها المجلس مؤخراً بالإفراج على عدد من السجناء، في إطار مشروع المصالحة الوطنية الذي أعلن عنه رئيس المجلس الرئاسي في السادس من سبتمبر الجاري.

وأكد الوزير الروسي، على ضرورة انسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية، بشكل متزامن من ليبيا، والمضي قدماً في مشروع المصالحة لضمان إجراء الانتخابات في موعدها.

كما أبدى وزير الخارجية الروسي، دعمه للجهود السياسية الرامية إلى تحقيق الاستقرار في ليبيا، مثمناً دور المجلس الرئاسي في قيادة المصالحة الوطنية، والتوافق الداخلي. (وال _ نيويورك) ف م / ه ع

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