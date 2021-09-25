انفجار سيارة مفخخة في العاصمة الصومالية يقتل 7 أشخاص

قتل سبعة أشخاص على الأقل جراء انفجار سيارة مفخخة في العاصمة الصومالية، اليوم السبت، عند تقاطع شارع بالقرب من مقر إقامة الرئيس.

وقال معاوية مودي مفوض منطقة همرجاب بمقديشو لـ”رويترز”: “انفجرت سيارة مفخخة في مفترق جيلجاب؛ مما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة ثمانية آخرين”.

ولم يتضح على الفور الجهة التي تقف وراء تنفيذ الهجوم، لكن حركة الشباب، التي تريد الإطاحة بالحكومة، كثيرًا ما تنفذ مثل هذه التفجيرات.

وأفاد شاهد من “رويترز” في موقع الانفجار أنه شاهد سبع سيارات وثلاث عربات “توك توك” دمرت جراء الانفجار ، وغطت الدماء المفترق بأكمله.

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