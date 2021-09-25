ترودو: المواطنان المحتجزان في الصين في طريقهما للعودة إلى كندا

مظاهرة للمطالبة بالإفراج عن المواطنين الكنديين مايكل كوفريج ومايكل سبافور

قال رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو، الجمعة، إن المواطنين الكنديين مايكل كوفريج ومايكل سبافور، في طريقهما للعودة إلى كندا، بعد احتجازهما في الصين لما يقرب من ثلاث سنوات.

وقال ترودو- في مؤتمر صحفي، الليلة، في مبنى البرلمان- إن كوفريج وسبافور، كانا على متن طائرة غادرت الصين، برفقة السفير الكندي دومينيك بارتون.

تأتي هذه الأخبار بعد ساعات من خروج المديرة المالية لشركة (هاواوي) منج وان تشو من المحكمة العليا في مقاطعة كولومبيا البريطانية “مقاطعة كندية”، عندما وافق قاضٍ على أمر إخلاء سبيل بسحب طلب تسليم أمريكي ضدها، حيث غادرت “منج” كندا إلى الصين.

وجاء الإفراج بعد مثولها افتراضيا في قاعة محكمة في نيويورك، حيث دفعت ببراءتها من جميع التهم ووقع القاضي على اتفاق مقاضاة مؤجل.