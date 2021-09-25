أمريكا واليابان تتفقان على تعزيز جهودهما لجعل منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومفتوحة

أمريكا واليابان

قال مسئولون يابانيون، اليوم السبت، إن رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا، والرئيس الأمريكي جو بايدن، اتفقا ليلة أمس في اجتماع ثنائي في واشنطن على تعزيز التحالف الأمني ​​بين بلديهما ومواصلة الجهود لجعل منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومفتوحة.

وقال سوجا – في تصريحات عقب اللقاء الذي عقد على هامش القمة الأولى لقادة دول “الكواد” بين زعماء أمريكا واليابان وأستراليا والهند – “لقد تمكنا من تعزيز التحالف الياباني الأمريكي وتعميق العلاقات بين بلدينا في ظل علاقة الثقة مع الرئيس بايدن”.

وكان الاجتماع بين سوجا وبايدن هو الثالث وجها لوجه منذ تولى الأخير منصبه في يناير الماضي، فيما يُتوقع أن يكون الاجتماع الأخير قبل أن يتنحى سوجا عن منصب رئيس الوزراء في أكتوبر المقبل.

وأضاف سوجا – حسبما نقلت وكالة أنباء “كيودو” الرسمية اليابانية – أنه يأمل في أن يكون خليفته، الذي سيتم اختياره فعليا في انتخابات قيادة الحزب الحاكم الأسبوع المقبل، على قد كبير من المسئوليته لتنفيذ “السياسة الخارجية لليابان بإستراتيجية ثابتة وبشكل استباقي تسهم في السلام والأمن في العالم”.

وخلال قمة الرباعية “الكواد”، شكر سوجا بايدن على قيام الولايات المتحدة برفع قيود الاستيراد على بعض المنتجات الغذائية اليابانية التي فُرضت في أعقاب كارثة فوكوشيما النووية عام 2011.