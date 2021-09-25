أستراليا تسجل 1855 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كورونا في أستراليا

سجلت السلطات الصحية في أستراليا، 1855 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد منذ بدء تفشي الوباء إلى 95 ألفًا و798 حالة.

وأشارت وزارة الصحة الأسترالية – على موقعها الإلكتروني اليوم السبت- إلى أن إجمالي الوفيات جراء تداعيات الإصابة بالفيروس في البلاد، بلغت ألفا و220 حالة، وذلك بعد تسجيل 12 حالة وفاة جديدة.. مشيرة إلى أن إجمالي حصيلة المتعافين من الفيروس مازلت عند 71 ألفا و608 حالات، حيث إن البلاد لم تسجل أي حالات تعافي منذ أمس.