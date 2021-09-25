بلينكن: على القيادة الكوبية أن تحترم رغبات شعبها

قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إن الشعب الكوبي يستحق الفرصة لممارسة حقوقه وتطلعاته دون مزيد من القمع.

وأكد بلينكن أن الشعب الكوبي قد خرج منذ شهر يوليو إلى الشوارع في عشرات المدن والبلدات، مطالباً سلمياً باحترام حقوقه.

وأضاف بلينكن أنه على القيادة الكوبية أن تحترم رغبات شعبها، وتحترم المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والتي أقرتها الشرعية الدولية.

ويسود نوع من التوتر السياسي بين البلدين منذ الثورة الكوبية عام 1959، حيث قطعت الولايات المتحدة العلاقات الديبلوماسية مع كوبا وفرضت حظراً اقتصادياً عليها.

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