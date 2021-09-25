العثور على الصندوق الأسود لطائرة آن-26 بإقليم خباروفسك الروسي

طائرة آن-26

أعلنت لجنة التحقيق الروسية، العثور على الصندوق الأسود الخاص بطائرة “آن-26″، التي تحطمت مؤخرا في إقليم خباروفسك بأقصى شرق روسيا.

وذكرت اللجنة -في بيان اليوم السبت- أنه تم العثور على التسجيلات الصوتية والتحفظ عليها، حيث تم تسجيل المحادثات في قُمرة القيادة لأعضاء الطاقم والمعايير الفنية لرحلة هذه الطائرة، مشيرا إلى ضبط الوثائق الفنية ووسائل المراقبة الفنية الأخرى خلال تفتيش مكان تحطم الطائرة.

يُذكر أن الطائرة تحطمت في منطقة جبلية تقع فيها محمية طبيعية على بعد نحو 38 كيلومترا من مدينة خباروفسك، وذلك أثناء تنفيذها طلعة تقنية بهدف اختبار أجهزة اتصال جوية.

وكان مصدر في هيئة الطوارئ رجح في وقت سابق لوكالة أنباء “سبوتنيك” أن سبب تحطم الطائرة قد يكون الطقس السيئ.