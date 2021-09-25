الجزائر: انطلاق اجتماع الحكومة والمحافظين لبحث سبل الإنعاش الاقتصادي بحضور الرئيس تبون

الرئيس عبدالمجيد تبون

انطلقت أعمال اجتماع الحكومة الجزائرية والمحافظين، اليوم السبت، لبحث سبل الإنعاش الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية، وذلك بحضور الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ورئيس الوزراء أيمن عبد الرحمن وأعضاء الحكومة.

ومن المقرر أن يستمر الاجتماع – الذي يعقد تحت عنوان “إنعاش اقتصادي، توازن إقليمي، عدالة اجتماعية” – على مدار يومين بمشاركة أعضاء الحكومة والمحافظين وممثلي غرفتي البرلمان، فضلا عن القطاعات المركزية بالعديد من الوزارات، إلى جانب خبراء ومختصين في عدد من المجالات.

ويبحث المشاركون في هذا اللقاء تقييم مدى تنفيذ تعليمات الرئيس الجزائري خلال اللقاءات السابقة’، وكذلك مناقشة سبل بعث ديناميكية جديدة في مسار التنمية المحلية، لا سيما من خلال دراسة المحاور المتعلقة بتكييف برامج التنمية المحلية والتنمية الإقليمية المتوازنة، وكذلك مناقشة طرق ووسائل إعادة إنعاش الاستثمار وتسوية الأزمات على المستوى المحلي، بالإضافة إلى إصلاح أساليب تشغيل المرافق العمومية.

ومن المنتظر أن يتمخض الاجتماع عن توصيات عملية لمواصلة تجسيد الالتزامات المندرجة ضمن برنامج الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون .