شرطة أستراليا تعتقل 94 متظاهرًا بتهمة خرق القيود الصحية في ولاية فيكتوريا

شرطة أستراليا

اعتقلت شرطة ولاية فيكتوريا الأسترالية، اليوم السبت، 94 متظاهرًا بتهمة خرق توجيهات وزارة الصحة الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بجانب اتهامات أخرى مثل حيازة المخدرات.

وأعلنت شرطة فيكتوريا – في بيان نقلته صحيفة (سيدني مورنينج هيرالد) الأسترالية – أن الأشخاص الذين جرى اعتقالهم سيتم إصدار مذكرات عقابية في حقهم لخرقهم الأوامر.

وأضاف البيان أن “تشعر الشرطة بخيبة أمل لرؤية هذا العدد من الناس الذين يستمرون في خرق توجيهات وزارة الصحة”، مؤكدة أنها ستستمر في تنفيذ الاعتقالات وإصدار الغرامات لمن يخرقون التوجيهات الصحية.