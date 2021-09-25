إيطاليا تكشف عن قيمة صادراتها إلى ليبيا خلال الربع الأول من العام الجاري

روما 25 سبتمبر 2021 (وال)- قال المفوض التجاري الإيطالي ” رومانو باروزي “، إن الصادرات الإيطالية إلى ليبيا تجاوزت (1.7 ) مليار يورو، بزيادة قدرها ( 87.9٪ ) مقارنة بالفترة السابقة.

وأكد ” باروزي ” – في تصريحات صحفية – أن إيطاليا رسخت مكانتها الاقتصادية في الربع الأول من عام 2021 كأول سوق للصادرات الليبية بحصة سوقية بلغت 31.5٪.

وأوضح المفوض التجاري الإيطالي أنه بالنظر إلى الأهمية الخاصة لمعرض ليبيا للبناء، للقطاع الكلي ستُشارك وكالة التجارة الإيطالية ITA)) التي أعادت مؤخرًا فتح مكتبها الترويجي في ليبيا، جنبًا إلى جنب مع السفارة الإيطالية في طرابلس ، في الحدث من خلال إنشاء نقطة مؤسسية بوظيفة دعم الشركات الإيطالية التي ستُشارك بشكل مستقل في المبادرة، ومراقبة تعزيز الوجود الإيطالي في السوق المحلية. (وال)

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