تشكيل ميلان – إرث العائلة يتواصل.. مالديني أساسي أمام سبيزيا لأول مرة في الدوري الإيطالي

دانييلي مالديني

يبدأ دانييل مالديني أساسيا لأول مرة في الدوري الإيطالي بقميص ميلان في مواجهة سبيزيا في الجولة السادسة.

ويقود أوليفييه جيرو هجوم الروسونيري بعد تعافيه من الإصابة.

ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من دافيدي كالابريا وإسماعيل بن ناصر ورافائيل لياو وبراهيم دياز، فيما يغيب السويدي زلاتان إبراهيموفيتش عن قائمة الفريق بداعي عدم تعافيه من الإصابة.

حراسة المرمى: مايك ماينيان

الدفاع: بيير كالولو – أليسيو رومانيولي – فيكايو توموري – ثيو هيرنانديز

الوسط: ساندرو تونالي – فرانك كيسي

أمامهما: أليكسيس ساليميكريس – دانييل مالديني – أنتي ريبتيش

الهجوم: أوليفييه جيرو

ويحتل ميلان المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة.

بينما يتواجد سبيزيا في المركز السابع عشر برصيد 4 نقاط.