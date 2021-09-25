لقاء بين وزيري خارجية سوريا ومصر بعد عشر سنوات من القطيعة

التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، بنظيره السوري فيصل المقداد، في لقاء هو الأول من نوعه منذ عام 2011.

وناقش الطرفان في الاجتماع الذي عُقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، مسألة إيقاف تجميد عضوية سوريا في جامعة الدول العربية، وسبل إنهاء الحرب السورية.

وقد تم مؤخراً الاتفاق على إيصال الغاز المصري إلى لبنان عبر الأراضي الأردنية والسورية، في تعاون هو الأول بين البلدين منذ اندلاع الحرب السورية.

يُذكر أن جامعة الدول العربية قد جمّدت عضوية سوريا عام 2011، بعد اندلاع المظاهرات ضد الرئيس السوري بشار الأسد.

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