دول “ميد 5” تطالب الاتحاد الأوروبي بتحمّل مسؤولياته تجاه المهاجرين

طالبت دول مجموعة “ميد 5” المتوسطية، الاتحاد الأوروبي، باتّباع سياسة التوزيع المنصف للمهاجرين على الدول الأعضاء في الاتحاد.

وشددت الدول الخمس في المجموعة، وهي إيطاليا وإسبانيا واليونان ومالطا وقبرص، في اجتماعها الذي عُقد في ملقة الإسبانية، على ضرورة تحمّل الدول الأوروبية مسؤولياتها في مواجهة تدفق المهاجرين إلى القارة العجوز.

وصرّح وزير الداخلية الإسباني “فرناندو مارلاسكا”، أن رؤية الدول الخمس يجب أن تكون محورية في السياسة الأوروبية.

ويأتي هذا الاجتماع في ظل زيادة موجات الهجرة لهذا العام نحو أوروبا بشكل ملحوظ، ورفض عدد من الدول الأوروبية استقبال المهاجرين، وعلى رأسها بولندا وهنغاريا والتشيك.

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