الخارجية الأمريكية تحث الرئيس التونسي على تشكيل حكومة في أقرب وقت

تونس 25 سبتمبر 2021 (وال)- عبرت وزارة الخارجية الأمريكية عن قلقها إزاء تواصل الإجراءات الاستثنائية للرئيس التونسي “قيس سعيد”، ودعت الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني لصياغة خطة بجدول زمني لعمليات إصلاح واسعة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية “نيد برايس” في إحاطة صحفية نشرتها سفارة الولايات المتحدة في تونس اليوم السبت ، “نشارك الشعب التونسي هدفه المتمثل في تشكيل حكومة ديمقراطية تستجيب لاحتياجات البلاد وهي تجابه أزمات اقتصادية وصحية“.

وأضاف المتحدث “مما يبعث على قلقنا أن الإجراءات الانتقالية مستمرة دونما نهاية واضحة“.

وتابع قائلا: “على الرئيس قيس سعيد أن يعين رئيسا للوزراء لتشكيل حكومة قادرة على تلبية تلك الاحتياجات الملحة“. (وال)

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