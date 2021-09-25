رئيس الوزراء الهندي: الحرب بالوكالة جارية في أجزاء كثيرة من العالم

دعا رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، المجتمع الدولي إلى مساعدة النساء والأطفال والأقليات في أفغانستان، وقال إنه من الضروري عدم استخدام البلاد كقاعدة ينطلق منها الإرهاب، في إشارة إلى الجارة باكستان، الواقعة بين أفغانستان والهند.

وسلّط “مودي” الضوء أيضاً على ما أسماه بضرورة حماية المحيطات من “سباق التوسع والإقصاء”، حيث التنافس الهندي الصيني على النفوذ في المحيط الهندي، مع أن رئيس الوزراء الهندي لم يذكر باكستان أو الصين، بشكل مباشر، في خطابه – السبت- أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، لكن أهداف خطابه كانت واضحة.

وبشأن موجات تفشي فيروس كورونا التي اجتاحت الهند لم يُشر “مودي” إلى عدد الضحايا في بلاده، لكنه أعاد تأكيد إعلان الأسبوع الماضي بخصوص أن الهند ستستأنف تصدير اللقاحات الشهر المقبل.

وقال “مودي” في هذا الشأن، إنه “من منطلق الإدراك العميق لمسؤوليتها تجاه البشرية، استأنفت الهند عملية توفير اللقاحات لأولئك الذين يحتاجون إليها في العالم”.

ودعا مُصنّعو اللقاحات إلى القدوم إلى الهند، مضيفاً: “يتعيّن على الأمم المتحدة نفسها تعزيز فعاليتها وتعزيز مصداقيتها”.

ولخّص رئيس الوزراء الهندي، مجمل خطابه في جميع القضايا العالمية بقوله: “اليوم، أُثيرت جميع أنواع الأسئلة حول الأمم المتحدة، لقد شهدنا طرح مِثل هذه الشكوك المتعلقة بأزمة المناخ، ورأينا ذلك خلال الجائحة، والحرب بالوكالة جارية في أجزاء كثيرة من العالم، والإرهاب لا يزال يُطلّ برأسه، والأزمة الأفغانية الأخيرة قد سلّطت الضوء على جديّة التعاطي مع الكثير من هذه الأمور”.

Attachments area

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا