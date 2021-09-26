صربيا تسجل 6192 إصابة و42 وفاة بكورونا خلال يوم

كورونا في صربيا

أعلنت السلطات الصحية في صربيا، اليوم السبت، تسجيل 6192 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين إلى 905 آلاف و667 حالة.

وذكرت وزارة الصحة الصربية – في بيان عبر موقعها الإلكتروني الرسمي – أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 8 آلاف و8 حالات وفاة عقب تسجيل 42 حالة وفاة على مدار أمس.

وأشارت إلى أن عدد الأشخاص الذين يتلقون الرعاية الصحية في المستشفيات يبلغ الآن 5663 مريضًا من بينهم 212 شخصًا تم وضعهم على أجهزة التنفس الصناعي.