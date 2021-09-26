الأمير هاري وماركل يزوران مقر الأمم المتحدة

التقى الأمير هاري، حفيد الملكة إليزابيث، وزوجته ميغان ماركل، بأمينة محمد نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، في زيارة قام بها الزوجان لمقر المنظمة التي تستضيف الاجتماع السنوي للجمعية العامة.

وأكدت نائبة الأمين العام بعد الاجتماع، دعمها للأهداف المشتركة مع الزوجين، والمتمثلة في القضاء على الفقر والجوع، ومكافحة تغير المناخ، وتحقيق المساواة بين الجنسين.

من جانبها، وصفت ماركل الاجتماع بأنه كان “رائعاً” على حدّ تعبيرها، وجددت التزامها وزوجها بالضغط من أجل اتخاذ مزيد من الإجراءات لمكافحة تغير المناخ، وإرسال لقاحات فيروس كورونا إلى الدول الفقيرة والأكثر حاجة لها.

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