وزير الخارجية الأوكراني: نعزز شراكتنا الإستراتيجية مع اللاعبين الأقوياء

الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي

أكد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا أهمية المحادثات الثنائية التي أجراها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في نيويورك مع قادة بريطانيا وتركيا وكذلك مع رئيس المفوضية الأوروبية والأمين العام للناتو.

وكتب كوليبا – في مدونة، وفق ما نقلته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية اليوم السبت – أن إحدى النتائج المهمة لزيارة الوفد الأوكراني إلى نيويورك هي الاجتماعات التي عقدها فولوديمير زيلينسكي مع رئيس وزراء المملكة المتحدة بوريس جونسون ورئيس تركيا رجب طيب أردوغان.

وأضاف: كما تصورنا في إستراتيجيتنا للسياسة الخارجية، تعمل أوكرانيا على تعزيز الشراكات الإستراتيجية مع اللاعبين الأقوياء بهدف تشكيل نظام للأمن العالمي والإقليمي.

وأشار إلى أنه في العام الماضي، أطلقت كييف ولندن مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية تعملان من خلالها على تعزيز البحرية الأوكرانية.

وكتب كوليبا: “ناقش زيلينسكي وجونسون خطوات ملموسة لزيادة التعاون في التجارة والدفاع والتمويل والطاقة”.

كما علق وزير الخارجية الأوكراني على اجتماعات الرئيس الأوكراني في نيويورك مع قادة منظمتين دوليتين رئيسيتين؛ وهما رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج.

وناقش زيلينسكي وفون دير لاين الاستعدادات للقمة الأوكرانية والاتحاد الأوروبي المرتقبة في 12 أكتوبر المقبل، مؤكدين أن الاندماج في السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي واحتمال واضح لعضوية الاتحاد الأوروبي هما من أولويات كييف الرئيسية.

جدير بالذكر أن انضمام أوكرانيا إلى الناتو هو أحد الأولويات الرئيسية لاستراتيجية سياستها الخارجية.

وقال كوليبا إن البلاد حصلت على مكانة أحد أقرب ستة شركاء للحلف في العالم، مشيرًا إلى قناعته بأن الانضمام إلى الناتو مسألة وقت.

وفي 22 سبتمبر، دعا زيلينسكي في خطابه في الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة إلى “إحياء” الأمم المتحدة وميثاقها، مشيرًا إلى أن المنظمة أظهرت ضعفًا في مكافحتها لوباء فيروس كورونا وتجاهل المشاركة في شبه جزيرة القرم.