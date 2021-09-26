هندرسون عن هدف صلاح رقم 100: لاعب مذهل منذ قدومه إلى ليفربول

ليفربول – ميلان – هندرسون – محمد صلاح

أشاد جوردان هندرسون قائد ليفربول بمستوى برينتفورد بعد تعادل الفريقان بثلاثة أهداف لمثلهم ضمن منافسات الأسبوع السادس للدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال هندرسون في تصريحاته لشبكة “سكاي سبورتس” عقب المباراة: “كانت مباراة شرسة للغاية وعلمنا أنها ستكون كذلك”.

وأضاف “إنه ملعب يصعب المجيء إليه وسط أجواء رائعة، حيث جعلوا الأمور صعبة علينا. أن نتقدم مرتين ثم لا نفوز كان أمرا محبطا بالنسبة لنا”.

وأوضح قائد ليفربول “حين تقدمنا 2-1 كان لدينا فرصة أو اثنتين لإنهاء المباراة، وهذا ما منحهم بعض الأمل”.

وتابع “هذه هي كرة القدم في بعض الأحيان، نحن نشعر بالإحباط حيال النتيجة ولكن يجب أن نمنح برينتفورد حقه. نحن فريق يملك نسقا حادا أيضا ولكن كان هناك هامشا للتحسن بالنسبة لنا اليوم”.

وواصل هندرسون “سيطرنا على المباراة بصورة أفضل قليلا في الشوط الثاني، ولكن للأسف لم نتمكن من الحفاظ على الفوز”.

وأخيرا عن هدف النجم المصري محمد صلاح رقم 100 في البريميرليج بقميص ليفربول قال هندرسون: “لحظة مذهلة. كان لاعبا مذهلا منذ قدومه إلى النادي وهو أيضا شخص رائع”.

وتقدم إيثان بينوك لصالح أصحاب الأرض قبل أن يتعادل ديوجو جوتا بتمريرة حاسمة من هندرسون، فيما تقدم صلاح بهدفه رقم 100، ولكن تعادل فيتالي جانيلت أعاد الأمور إلى نصابها. أخيرا تقدم كرتيس جونز للريدز بينما تعادل يوان ويسا لصالح برينتفورد للمرة الثانية والأخيرة.