إنزاجي: كنا نستحق أكثر أمام أتالانتا.. وهذا سبب تسديد ديماركو لركلة الجزاء

سيموني إنزاجي مدرب إنتر

أبدى سيموني إنزاجي مدرب إنتر ميلان اعتقاده أن فريقه كان يستحق أكثر مما استحقه أتالانتا في مواجهة الطرفين التي انتهت بالتعادل 2-2 ضمن منافسات الأسبوع السادس للدوري الإيطالي.

وقال إنزاجي في تصريحاته لـ “دازن” عقب المباراة: “الناس استمتعوا بلا شك في المباراة، ولكننا نشعر ببعض المرارة من هذا التعادل، لأننا نشعر أنه كان بإمكاننا الحصول على المزيد”.

وأضاف “لقد تراجعنا بعض الشيء معنويا بعد ضياع ركلة الجزاء، ولكننا رأينا فريقا ممتازا من إنتر خلال الكثير من فترات الشوط الأول والثاني أيضا ضد فريق قوي للغاية من أتالانتا”.

وأوضح “الندم الذي لدينا يتعلق بالشوط الثاني، حيث تصدى خوان موسو حارس أتالانتا بصورة رائعة لبعض الكرات، وأيضا كان لدينا ركلة الجزاء، ولذلك نشعر أننا كنا نستحق أكثر”.

وشهدت المباراة لحظات مثيرة في نهايتها، حيث تحصل إنتر على ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة، وكان من المفاجئ للجميع أن يتقدم فيديريكو ديماركو لتسديد هذه الركلة، التي ارتطمت بالعارضة في نهاية المطاف.

وعن ذلك قال إنزاجي: “كان هذا قراري. صباح اليوم حاول هاكان تشالهان أوجلو ولاوتارو مارتينيز تسديد ركلات الجزاء، ولكن تم استبدالهم قبل حصولنا على ركلة الجزاء”.

وتابع “كان لدينا ديماركو وإيفان بيريسيتش، وظهر ديماركو في حالة ذهنية أفضل. من المؤسف ضياعها، حيث كان جيدا هذا الموسم واستحق أن يسجل هدف الفوز أمام جماهير إنتر”.

واختتم “أنا فخور لأننا رأينا فريقين قدما كل شيء على أرض الملعب بحثا عن الفوز”.

وتقدم لاوتارو مارتينيز مبكرا لصالح إنتر، ولكن قلب أتالانتا الطاولة بهدفي روسلان مالينوفسكي ورافاييل تولوي، قبل أن يتعادل إدين دجيكو مرة أخرى.

يذكر أن الدقائق الأخيرة شهدت ضياع ركلة جزاء النيراتزوري وشهدت أيضا إلغاء هدف الفوز لصالح أتالانتا والذي سجله روبرتو بيكولي.