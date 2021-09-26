السودان: إنهاء خدمة عدد من العاملين بالدولة بينهم قضاة

محاكمة رموز نظام البشير بالفساد

أعلنت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة في السودان، إنهاء خدمة 399 من العاملين في قطاعات مختلفة بالدولة.

وقال عضو اللجنة وجدي صالح – في مؤتمر صحفي مساء اليوم السبت – إن من بين من أنهت اللجنة خدماتهم 17 قاضيا بينهم 7 من قضاة المحكمة العليا والاستئناف، وعدد من وكلاء النيابة، بجانب 192 عاملا بالسلطة القضائية.

ونفى صالح أن يكون هناك معتقلون في كافة السجون، مشددا على أن من يوجد في السجون هم من المطلوبين في بلاغات جنائية في مواجهتهم.