“صدور كتاب جامعة الدول العربية وحركات التحرر في المغرب العربي”

الكويت 26 سبتمبر 2021 (وال)صدر حديثًا عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، كتاب “جامعة الدول العربية وحركات التحرر في المغرب العربي 1952 ـ 1962″، من تأليف رشيد ولد بوسيافة، ويقع في 288 صفحة.

و اهتم الكتاب بدور جامعة الدول العربية في دعم حركات التحرر في أقطار المغرب العربي.

يذكر أن رشيد ولد بوسيافة: أستاذ جامعي جزائري حائز الدكتوراة في التاريخ الحديث والمعاصرو يعمل محاضرًا في جامعة يحيى فارس بمدينة الجزائر.

و له إسهامات في العديد من الملتقيات الدولية والوطنية، علما بأنه متخصص في الدراسات التاريخية التي تتناول علاقة ثورة التحرير الجزائرية بالعالم العربي، وهو خبير تابع لمركز وودرو ولسن للعلماء بواشنطن منذ 2010، بعد زمالة فيه، أنجز فيها بحثًا بعنوان «The Reality of Algerians in America and their Role in Rapprochement with the Islamic World».

كما أن له مسار إعلامي في عدد من الصحف والقنوات التلفزيونية الجزائرية، وهو متخصّص في تغطية مناطق النزاعات والحروب والأزمات الإنسانية.

