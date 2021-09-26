مظاهرات في موسكو رفضا لنتائج الانتخابات.. ودعما للمعارضة

بعد أيام من إعلان نتائج الانتخابات التشريعية الروسية؛ نظم الحزب الشيوعي مظاهرة وسط موسكو، شارك فيها قياديون من الحزب، تنديدا بما يعتبرونه تزويرا للانتخابات التي أجريت عقب حملة قمع كبيرة أطلقتها السلطات ضد المعارضة.

المتظاهرون الذين احتشدوا في ساحة بوشكين، هتفوا “بوتين سارق”، مطالبين بالإفراج عن السجناء السياسيين، كما رفع بعضهم لافتات تطالب بإعادة فرز الأصوات.

وأعرب آخرون عن تضامنهم مع المعارض المسجون أليكسي نافالني، الذي أشاد مقربون منه بهذا التحرك. ولفت مشاركون في الاحتجاج إلى أنهم قرروا المشاركة للتعبير عن غضبهم إزاء التزوير، رغم أنهم لا يؤيدون عقيدة الحزب الشيوعي. ومن جهتها عززت السلطات وجودها الأمني في الأماكن التي احتشد فيها المتظاهرون.

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