صدور رواية “عالم 9” لمحمد جبعيتي عن دار الآداب اللبنانية

بيروت 26 سبتمبر 2021 (وال) صدرت حديثًا عن “دار الآداب” في العاصمة اللبنانية بيروت رواية جديدة للروائي الفلسطيني محمد جبعيتي بعنوان “عالم 9″، وهي ثالث رواياته بعد: “رجل واحد لأكثر من موت”، الفارابي، (2017)، و”غاسل صحون يقرأ شوبنهاور”، الآداب، (2018).

تروي “عالم 9″، وفقًا للناشر، حكاية ثلاث نساء في عالم متخيل، لتشتبك مع إشكاليات الجسد الأنثوي والحرب واللجوء، من خلال حكايتين متوازيتين متقاطعتين: حكاية فتاة خلاقة واجهت قسوة العالم بالألوان، وحكاية والدتها التي هربت بها من “الجنوب” أثناء الحرب الأهلية، فاجتازتا الحدود والغابات والبحر برفقة آخرين، بحثًا عن حياة أفضل في “الشمال”، لتعاني، بعد وصولها، العنصرية ضد اللاجئين.(وال ـ بيروت) ح م/ ك و

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