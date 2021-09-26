الهند تسجل 28 ألفا و326 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كورونا في الهند

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الأحد أنه تم تسجيل 28 ألفا و326 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد خلال ال24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 33 مليونا و652 ألفا و745 حالة.

وقالت الوزارة – حسبما ذكرت قناة “إن دي تي في” الهندية – إنه تم تسجيل 260 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد خلال الفترة ذاتها، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 446 ألفا و918 حالة.

وأضافت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 303 آلاف و476 حالة، مشيرة إلى أن عدد المتعافين من الفيروس في الهند بلغ 32 مليونا و902 ألف و351 شخصا.