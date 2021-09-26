33 عرضاً في “القومي للمسرح المصري 14”

القاهرة 26 سبتمبر 2021 (وال) أعلن المهرجان القومي للمسرح المصري برنامج دورته الـ14 التي تنطلق الأسبوع المقبل بمشاركة 33 عرضاً من مختلف الجهات الخاصة والحكومية والعمالية والأهلية والجامعية.

ينطلق المهرجان في 27 سبتمبر على المسرح القومي ويستمر حتى التاسع من أكتوبر على مسارح الطليعة والجمهورية والهناجر والبالون والسلام ومتروبول والهوسابير والفلكي وأوبرا ملك ومركز الجيزة الثقافي والمعهد العالي للفنون المسرحية.

وقرر أعضاء المهرجان أن تخصص هذه الدورة «للكاتب المسرحي المصري» بهدف دعمه وتشجيعه على الإبداع وكذلك حث الفرق المسرحية على الاعتماد بشكل أكبر على نصوص مسرحية عربية الأصل بدلاً من اقتباس الأعمال العالمية.

وقال رئيس المهرجان يوسف إسماعيل في مؤتمر صحفي مساء الخميس «النص هو الحجر الأساسي في بناء أي عمل مسرحي، ولولا المؤلف لما كان العرض المسرحي».

وأضاف: «لاحظنا في السنوات الماضية تراجع دور المؤلف في العملية المسرحية وتهميش دوره لذلك رأى المهرجان القومي للمسرح أن دوره هو إعادة الاعتبار للمؤلف ودعمه».

وتابع قائلاً: «كنا نود أن تكون جميع العروض المقدمة في المهرجان لمؤلفين مصريين لكن هذا طموح يحتاج إلى إعداد كبير وتحضير طويل لا يقل عن عامين حتى تعيد الفرق المسرحية تشكيل خطتها الإنتاجية».

ويخصص المهرجان محوره الفكري للمؤلف المسرحي المصري أيضاً ويشمل ندوات منها (مسرح الطفل بين الاقتباس والتأليف) و(الكاتب المصري في تسعينات القرن العشرين بين الإبداع والابتداع) ومائدة مستديرة بعنوان (الكتابة المسرحية في عصر الصورة). كما يقدم المهرجان 4 ورش فنية متخصصة في التمثيل والإخراج والمكياج والتأليف يقدمها بالترتيب الفنان أحمد مختار والمخرج عصام السيد والماكير إسلام عباس والكاتب بهيج إسماعيل.

ويكرم المهرجان في هذه الدورة 8 من نجوم وصناع المسرح المصري هم الفنان الراحل عبدالله غيث والممثل أشرف عبدالغفور والممثلة إلهام شاهين والممثل فاروق فلوكس والمخرج إميل جرجس والممثل سامي مغاوري والناقدة آمال بكير والكاتب بهيج إسماعيل.

ويقام تكريم خاص للفنانين الراحلين سمير غانم ودلال عبدالعزيز اللذين توفيا هذا العام متأثرين بمضاعفات الإصابة بفيروس كورونا.

وقال الممثل محمد رياض عضو اللجنة العليا للمهرجان في المؤتمر الصحفي: «كنت أتمنى بشكل شخصي أن يكون التكريم للفنانين الذين على قيد الحياة لأنه يعطي دفعة معنوية كبيرة للفنان ويشجعه على تقديم المزيد من العمل».

وأضاف: «لكن لأن هناك الكثير من القامات المسرحية التي رحلت دون أن تنال القدر اللائق من التكريم رأى المهرجان ضرورة أن يجمع في تكريمه بين الفنانين الأحياء والراحلين».

وتتشكل لجنة تحكيم المهرجان هذا العام برئاسة الفنان أحمد حلاوة وعضوية كل من الموسيقار علي سعد والممثل مفيد عاشور ومصمم الاستعراضات وليد عوني والكاتب السيد محمد علي ومهندس الديكور أيمن نور والمخرج محمد عمر.(وال ـ القاهرة) ح م / ك و

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