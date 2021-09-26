غارة روسية تقتل 7 عناصر من “فرقة الحمزة” في عفرين

استهدفت غارة روسية صباح اليوم موقعا لـ”فرقة الحمزة” الموالية لتركيا، في منطقة عفرين شمال غربي سوريا، ما أدى إلى مقتل 7 عناصر من الفرقة وجرح ثلاثة عشر آخرين، إصابة بعضهم خطيرة.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن الغارة وقعت في قرية براد بريف عفرين، مشيرا إلى أن عمليات انتشال الجثث ما تزال مستمرة، مما يرجح ارتفاع حصيلة القتلى لاحقا.

وفي سياق آخر ذكر المرصد أن طفلا لقي حتفه فيما أصيب طفلان آخران بجراح خطيرة، في ريف محافظة حمص، جراء انفجار قنبلة يدوية عثروا عليها خلال رعيهم للأغنام.

وأشار المرصد إلى أن حصيلة ضحايا انفجار الألغام وانهيار الأبنية السكنية المتصدعة من مخلفات الحرب في مناطق متفرقة، بلغت 596 شخصا خلال الفترة الممتدة من بداية يناير من العام 2019 وحتى اليوم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا