قوات الإحتلال تقتل 5 من عناصر حماس في الضفة الغربية

نقلت وكالة رويترز للأنباء عن متحدث عسكري قوله إن القوات الإسرائيلية قتلت 5 نشطاء من حركة حماس، أثناء معارك بالأسلحة النارية اليوم الأحد، خلال مداهمات لإحدى خلايا الحركة في الضفة الغربية المحتلة.

كما أصيب ضابط وجندي من الجيش الإسرائيلي بجروح بالغة في إحدى هذه المداهمات والاشتباكات، وهي أكثر أعمال العنف دموية بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وحماس منذُ حرب غزة التي استمرت 11 يوماً في مايو الماضي، وتُهدد بإثارة التوتر في القطاع وعلى الحدود الإسرائيلية مع غزة وفي الضفة الغربية.

وأفاد قريب لأحد الضحايا الفلسطينيين بأنه لم يتجاوز الستة عشر عاماً وكان في طريقه إلى المدرسة عندما أصيب بطلق ناري، فيما ذكر متحدث عسكري من قوات الاحتلال: “نرى أن جميع القتلى كانوا من نشطاء حماس وشاركوا في تبادل إطلاق النار”.

ودعت “حماس” -من جانبها – عقب المداهمات، أهل الضفة إلى “تصعيد المقاومة ضد المحتل في جميع نقاط التماس”، كما قال متحدث باسم الحركة إن 4 من رجالها لقوا حتفهم في العملية الإسرائيلية ولم يذكر اسم القتيل الخامس في قائمتها.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية-بدورها- أن 5 فلسطينيين قُتلوا لكنها لم تُحدد إن كانوا ينتمون لحماس أم لا. فيما ذكرت خدمة الإسعاف التابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطينية أن 4 فلسطينيين آخرين أصيبوا بجروح.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا