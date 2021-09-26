ليبيا نيوز

“الدفاع الروسية”: 3 مقاتلات سوخوي تبعد قاذفة أميركية عن الحدود

تم النشر منذُ 18 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ذكرت وزارة الدفاع الروسية في موسكو – اليوم الأحد- أن روسيا دفعت بثلاث طائرات مقاتلة طراز سوخوي-35 إس لدى اقتراب قاذفة استراتيجية أمريكية طراز ” بي-52 إتش” من الحدود في المحيط الهادي.

وقالت وكالة الإعلام الروسية نقلاً عن الوزارة إن القاذفة الأميركية ابتعدت عن الحدود بينما عادت الطائرات الروسية إلى قواعدها بآمان.

وأشارت وزارة الدفاع -في بيان لها- إلى أن تحليق المقاتلات الروسية تم بما يتوافق مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي .. وأنه “من أجل تصنيف الطائرات الأجنبية ومرافقتها، تمت الاستعانة بثلاث مقاتلات من طراز “سو-35 إس” من قوات الدفاع الجوي للمنطقة العسكرية الشرقية في الجو.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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