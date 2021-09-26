ليبيا نيوز

الخارجية الأمريكية تدين مقتل جندي فرنسي جراء هجوم في مالي

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

الخارجية الأمريكية

أدانت وزارة الخارجية الأمريكية الهجوم الذي شنته جماعات إرهابية في مالي، الجمعة الماضية، وأسفر عن مقتل جندي فرنسي بالقرب من مدينة جوسي شمالي البلاد.

وأضافت الوزارة ـ في بيان أوردته قناة “الحرة” الإخبارية اليوم الأحد ـ أن “الخسارة المأساوية تؤكد على التضحية التي قدمها الكثير من الجنود من أجل أمن منطقة الساحل”.

وكانت الرئاسة الفرنسية قد أعلنت، أول أمس، مقتل جندي فرنسي في مواجهة عسكرية في مالي، ليرتفع حصيلة الجنود الفرنسيين الذين قتلوا منذ 2013 في منطقة الساحل إلى 52 جنديا.

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عن مصدر الخبر

ايوان ليبيا

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