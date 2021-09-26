بريطانيا تخطط لإنشاء أطول مسار لنقل التيار الكهربائي في العالم

تسعى المملكة المتحدة، لإنشاء أطول مسار للطاقة الكهربائية في العالم؛ لنقل إمدادات إضافية من التيار إلى المملكة عبر مصادر الطاقة المتجددة في نظيرتها المغربية.

وقالت وكالة “بلومبيرغ”: إنَّ شركة “إكس لينكس”، تعمل على بناء مشروع تحت البحر بتكلفة 16 مليار جنيه إسترليني، ويُغطي المشروع مسافة 3800 كيلومتر تقريباً، بين بريطانيا والمغرب.

وتشير المعلومات الأولية بالعمل على نقل 10.5 غيغاوات من التيار الكهربائي، تُولّدها مزارع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح على نطاق واسع في المغرب.

وتعمل المملكة المتحدة، عبر هذا المشروع، لمضاعفة قدرتها على الربط الكهربائي بنحو ثلاث مرات بحلول عام 2030.

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