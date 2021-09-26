السودان: ارتفاع التصريف اليومي خلف سد الروصيرص إلى 332 مليون متر مكعب

سد الروصيرص

سجل منسوب النيل الأزرق عند الحدود السودانية الأثيوبية 472 مليون متر مكعب أقل من معدل الفيضان، وسجل منسوب نهر عطبرة 96 مليون متر مكعب، بينما سجل منسوب النيل الأبيص 140 مليون متر مكعب.

وأكد البيان اليومي للجنة الفيضان اليوم الأحد ارتفاع التصريف اليومي خلف سد الروصيرص الى 332 مليون متر مكعب مقابل 303 ملايين متر مكعب ليوم أمس، وارتفع كذلك التصريف خلف خران جبل الأولياء إلى 129 مليون متر مكعب مقابل 123 مليون متر مكعب ليوم أمس، بينما انخفض التصريف في سد عطبرة وستيت إلى 79 مليون متر مكعب مقابل 86 مليون متر مكعب ليوم أمس، وفي مروي ارتفع التصريف إلى 479 مليون متر مكعب مقابل 468 مليون متر مكعب ليوم. أمس.

وأوضح البيان اليومي أن المحطة الوحيدة التي سجلت منسوباً حرجاً هي محطة القويسي بنهر الدندر 14.20 متر أعلى من منسوب الفيضان 13.50 متر بـ 70 سم.

وأوضح التقرير فيما يتعلق بالتنبؤ بمستويات المياه في القطاعات أن جميع القطاعات تشهد استقراراً.

ونبهت اللجنة في تقريرها أنه على المواطنين في كل القطاعات أخذ كل التحوطات اللازمة.

وأكدت اللجنة باستمرار التخزين في جميع الخزانات.