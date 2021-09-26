تونس .. مظاهرة مؤيدة لقرارات الرئيس وأخرى داعمة للنهضة

نظّم محتجون من أنصار الرئيس التونسي قيس سعيّد وقفة احتجاجية بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة التونسية؛ للمطالبة بحل البرلمان نهائياً وتشكيل حكومة، وذلك رداً على وقفة احتجاجية مُماثلة نظّمها مُوالون لحركة النهضة للمطالبة بمواصلة العمل بالدستور وعودتهم للحكم.

وبحسب مراسل 218 من عين المكان، فإن الوقفتين شهدتا مناوشات كلامية بين المحتجين من الطرفين، الأمر الذي دفع بعناصر الشرطة للتدخل للفصل بينهما خوفاً من تطور الأوضاع إلى صدامات.

ووصف حزب النهضة في وقت سابق الخطوات التي اتخذها قيس سعيّد أنها انقلاب على الشرعية الديمقراطية، داعياً التونسيين إلى توحيد الصفوف والدفاع عن الديمقراطية بالوسائل السلمية.

ولم يُحدد الرئيس التونسي أي إطار زمني لتخليه عن السلطة، لكنه قال إنه سيُشكل لجنة للمساعدة في صياغة تعديلات الدستور الصادر في 2014، بهدف إقامة ديمقراطية حقيقية تكون فيها السيادة الحقيقية للشعب، مضيفاً أن الخطوات التي اتخذها ضرورية للخروج من حالة الشلل السياسي والركود الاقتصادي ومعالجة ضعف إجراءات مكافحة جائحة كورونا.

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