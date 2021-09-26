وصفت المحافظين بأنهم حثالة.. حزب العمال البريطاني يتبرأ من تصريحات نائبته

بريطانيا

رفضت انجيلا راينر، نائبة زعيم حزب “العمال” الذي ينتمي إلى تيار يسار الوسط البريطاني، الاعتذار، اليوم الأحد، بسبب وصفها أعضاء بارزين بحزب “المحافظين” الحاكم ، الذي ينتمي إلى تيار يمين الوسط، بأنهم “حثالة”، مما دفع زعيم حزب “العمال”، كير ستارمر، لينأي بنفسه عن تصريحاتها.

وقالت وكالة الأنباء البريطانية”بي.إيه.ميديا” اليوم أن هجوم راينر، الذي وجهته خلال حفل استقبال للنشطاء، في مؤتمر حزب “العمال”، أثار غضب أعضاء الحكومة، حيث اتهمها أحد الوزراء بـ”التحدث بكلام فارغ”.

وأضافت راينر أنها لن تعتذر إلا إذا قال رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون إنه يأسف لتصريحات سابقة، أدلى بها و”التي تمثل كرها للمثليين وللنساء” وتصريحات عنصرية.

ذكر ستارمر إنه سيتحدث إلى نائبته، لكن الأمر يعود لها، فيما إذا كانت قد تعتذر أم لا.

وقال لبرنامج “ذا اندرو مار شو” الذي تبثه هيئة الإذاعة البريطانية(بي.بي.سي) “أنا وانجيلا، لدينا توجهات مختلفة وليست هذه اللغة التي استخدمها”.