موريسون: لا نفكر في استقبال ممثل طالبان للعمل في السفارة الأفغانية بكانبرا

رئيس الوزراء الإسترالي، سكوت موريسون

قال رئيس الوزراء الإسترالي، سكوت موريسون، اليوم الأحد، إن النظر في اعتراف أستراليا بطالبان كحكومة يتطلب الكثير من الإقناع من الجانب الأفغاني.

وأضاف مورسيون، لشبكة إس بي إس الإخبارية الأسترالية،: “ستكون هناك حاجة إلى الكثير من الأداء الواضح من جانب طالبان قبل أن تبدأ أستراليا في التحرك في اتجاه يمكن أن يمنحهم أي نوع من الشرعية”.

وردًا على سؤال حول احتمال قيام ممثل طالبان بالعمل في السفارة الأفغانية في كانبيرا، أشار موريسون إلى أنه لايفكر في هذه الاحتمالية حاليا.