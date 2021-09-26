السعودية تُسجل 44 إصابة جديدة و5 وفيات بكورونا في 24 ساعة

كورونا في السعودية

سجلت وزارة الصحة السعودية، 44 إصابة جديدة بفيروس كورونا المُستجد (كوفيد-19)؛ خلال الــ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في المملكة منذ بدء انتشار الوباء إلى 546 ألفا و926 حالة.

وذكرت الوزارة – في بيان أوردته قناة “الإخبارية” السعودية، اليوم الأحد – أنه تم خلال نفس الفترة تسجيل 58 حالة تعاف جديدة من الفيروس؛ ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 535 ألفا و950 حالة، فيما تم تسجيل 5 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس؛ ليبلغ إجمالي الوفيات 8 آلاف و699 حالة.