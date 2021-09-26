ضبط شبكة تهريب تتسبب في موت 6 مهاجرين عطشا داخل ليبيا

طرابلس 26 سبتمبر 2021 (وال) -أعلن مكتب النائب العام اليوم الأحد، عن ضبط شبكة تهريب كانت وراء موت (6) مهاجرين عطشا، من أصل (28) تاهوا في الصحراء بعد أن نقلتهم الشبكة من السودان إلى ليبيا.

وقالت النيابة النيابة العام إن مكتبها الإبتدائي بمدينة الكفرة، باشر التحقيق بمعاينة محل الواقعة ومعاينة جثث المهاجرين، وعرضها على الطبيب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة وآلية وطريقة حدوثها.

وأظهرت التحقيقات أن جماعة منظمة نقلت ( 28 ) مهاجرا من السودان إلى الداخل الليبي مقابل مبالغ مالية، ثم تخلت عن ( 14 ) منهم وسط الصحراء، دون زاد أو وسائل تساعدهم على العبور، ما تسبب في موت ( 6 ) منهم بينما فقد أثر الأخرين في الصحراء.

وأشار البيان إلى القبض على عناصر شبكة تهريب المهاجرين في الداخل، وأمرت النيابة العامة بحبسهم احتياطيا على ذمة القضية لارتكابهم فعل نقل المهاجرين غير الشرعيين إلى الداخل، وما ترتب عليه من وفاة عدد منهم.(وال طرابلس) س خ.

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