سابقة أوروبية.. نساء أيسلندا يَفزن بغالبية مقاعد البرلمان

فازت النساء في أيسلندا -لأول مرة في أوروبا- بغالبية مقاعد البرلمان، وفقاً للنتائج النهائية للانتخابات البرلمانية، المعلنة الأحد، وأظهرت حصدَ التحالف الحكومي لمعظم الأصوات وتراجع رئيسة الوزراء كاترين جاكوبستودير.

وبناءً على نتائج الاقتراع ستشغل النساء 33 مقعداً من أصل 63 في البرلمان الأيسلندي، بنسبة 52,3%، وفقاً للتوقعات المبنية على النتائج النهائية لعملية الاقتراع.

ونقلت فرانس برس، عن “إردنا”، وهي أيسلندية من سكان ريكيافيك، قولها: “أبلغ من العمر 85 عاماً، لقد انتظرت طوال حياتي أن تُشكل النساء الأغلبية وأنا حقاً سعيدة”.

من جهتها قالت اختصاصية اجتماعية لذات الوكالة: “أشعر بغاية الرضا لأن النساء حصلن على أكثر من 50% من المقاعد، وأرى أن هذا هو المسار الطبيعي لما يحدث في أيسلندا منذ قرن”.

وخسر حزب رئيسة الوزراء الأيسلندية كاترين جاكوبسدوتير (الحزب البيئي اليساري) ثلاثة مقاعد، بحصوله على 12,6% من الأصوات، يتقدمه حليفاه اليمينيان الحاليان.

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