القبض على مهاجرين غير شرعيين  إيرانيين وأتراك قبالة سواحل مدينة بنغازي

بنغازي 26 سبتمبر 2021 (وال) -ضبط اليوم قبالة سواحل مدينة بنغازي، مهاجرين غير شرعيين إيرانيين وأتراك، تعطل قاربهم قبالة السواحل الليبية.

وقال رئيس قوة فرض القانون عقيد جمال العمامي “إن المخالفين يتجاوز عددهم (45) مهاجرا غير شرعي، وأن هؤلاء المهاجرين كانوا في تركيا وقاصدين إيطاليا، إلا أن مركبهم تعطل قبالة السواحل الليبية، وسحبتهم الأمواج حتى عثر عليهم حرس السواحل”.

وأوضح أنه “تم إنزالهم في قاعدة بنغازي البحرية، وتسلمتهم السلطات الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، وتسليمهم لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، تمهيدا لترحيلهم إلى بلادهم في وقت لاحق”.(وال بنغازي) س خ.

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