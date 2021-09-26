تعاون مغربي بريطاني لمد أطول كابل كهربائي بحري في العالم

الرباط 26 سبتمبر 2021 (وال) -تستعد بريطانيا والمغرب لمد أطول كابل كهربائي عبر البحر في العالم بطول ( 3800 ) كيلومتر، وبكلفة قد تصل إلى ( 16 ) مليار جنيه إسترليني، حسب صحيفة “هسبريس” المغربية.

والغرض من المشروع تزويد بريطانيا بـ”الطاقة النظيفة” حيث من المتوقع أن يوصل هذا الكابل التيار الكهربائي المولد بالطاقة الشمسية، وطاقة الرياح في المغرب إلى بريطانيا، بما يسد حاجة أكثر من (7) ملايين منزل.

وكشف الرئيس التنفيذي للشركة المكلفة بالمشروع ديف لويس، أنه “تم جمع (800) مليون جنيه إسترليني، لبناء ثلاث منشآت إنتاج في المملكة المتحدة للكابلات الكهربائية المستخدمة في مزارع الرياح البحرية وعبر البحر”.

وقال لويس لـ”فايننشال تايمز”: “لقد أمنا مع الحكومة المغربية مساحة تبلغ حوالي (1500) كيلومتر مربع، وعلى تلك الأرض سننشئ مزرعة شمسية ومزرعة رياح وبطاريات ستنتج مجتمعة حوالي ( 10.5 ) غيغاوات من الطاقة”.

ويهدف المشروع إلى إنتاج طاقة نظيفة في المغرب على مدار الساعة، من الشمس أثناء النهار ومن الريح ليلا.

من جهته قال توم إدواردز، أحد كبار المصممين في شركة استشارات الطاقة “كورنوال إنسايت” إن “استيراد الكهرباء من المغرب إلى المملكة المتحدة، قد لا يكون منافسا من حيث التكلفة بحلول الوقت الذي يبدأ فيه العمل بسبب انخفاض تكلفة طاقة الرياح”.

وأضاف أن “التحدي الرئيسي لمشروع مثل هذا هو التكلفة وخطر التأخير والتجاوز أو الاضطرار إلى تغيير المسار عند مد الكابل عبر البحر”.(وال الرباط) س خ.

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