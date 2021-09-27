وزير خارجية الصين: بكين تعزز مبادرة التنمية العالمية مع جميع الأطراف لتحقيق المنافع للشعوب

وزير الخارجية الصيني وانج يي

قال عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، اليوم الأحد، إن بلاده ستواصل العمل مع جميع الأطراف لدفع مبادرة التنمية العالمية وتقديم مساهمات إيجابية لتسريع تنفيذ أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 وتحقيق المنافع للشعوب في جميع الدول.

وذكرت وكالة أنباء (شينخوا) الصينية أن هذه التصريحات جاءت خلال حضور الوزير الصيني حفل افتتاح منتدى التنمية المستدامة 2021 عبر الفيديو.

وأضاف أن اقتراح الرئيس الصيني شي جين بينج لمبادرة التنمية العالمية في بيانه الذي ألقاه عبر الفيديو في المناقشة العامة للدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، رسم مخطط لتنمية جميع الدول وللتعاون الإنمائي الدولي، ورسم المسار لدفع التنمية العالمية والتعاون الإنمائي على الصعيد الدولي.

وفي إشارة إلى أن كوفيد-19 جلب العديد من الأزمات والتحديات للمجتمع الدولي، وخاصة الدول النامية، قال وانغ إن أهمية تنفيذ أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 لم تضعف بل زادت، وأصبح من الملح بشكل متزايد تعميق التعاون الإنمائي الدولي.

وأضاف أن “الصين تدعو إلى اغتنام فرصة تنفيذ مبادرة التنمية العالمية، وتعزيز الالتزام السياسي، واتخاذ إجراءات عملية لدفع قضية التنمية الدولية إلى الأمام”.

ودعا وانغ جميع الأطراف إلى تعميق التعاون في مكافحة الجائحة والتغلب بشكل مشترك على هذا التحدي؛ وتكثيف تنسيق السياسات الكلية لتعزيز الانتعاش الاقتصادي؛ والتمسك بالتنمية الخضراء ومنخفضة الكربون من أجل الاستجابة بفعالية لتغير المناخ؛ ودعم النزاهة والعدالة وخلق بيئة مؤاتية للتنمية؛ ودعم التعددية الحقيقية وتعميق الشراكة العالمية من أجل التنمية.

وعُقد هذا المنتدى عبر الإنترنت وعبر الطرق التقليدية، وكان موضوعه “تنمية مستدامة محورها الإنسان”، حيث ألقى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش كلمة مكتوبة خلال المنتدى.