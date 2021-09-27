الرئاسة الجزائرية: تعيين مدير للديوان ومتحدث رسمي جديدين

الرئاسة الجزائرية

أعلنت الرئاسة الجزائرية عن تعيينات جديدة في منصبي مدير ديوان الرئاسة والمتحدث الرسمي باسم الرئاسة.

وأوضحت الرئاسة الجزائرية، في بيان اليوم الأحد، أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وقع، اليوم، مرسومين رئاسيين، تم بموجبهما تعيين عبد العزيز خلف مديرا لديوان رئاسة الجمهورية و سمير عقون ناطقا رسميا لها.

وجاء نص البيان :” وقع رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون، اليوم ، مرسوما رئاسيا؛ تم تعيين بموجبه عبد العزيز خلف مديرا لديوان رئاسة الجمهورية خلفا لنور الدين بغداد الدايج الذي تم تكليفه لمهام أخرى”.

وأضاف البيان:” كما وقع الرئيس مرسوما رئاسيا، تم تعيين بموجبه سمير عقون ناطقا رسميا للرئاسة الجمهورية”.