كينتور فارما: البرازيل توافق على المرحلة الثالثة من علاج فيروس كورونا

الصحة البرازيلية

قالت شركة كينتور فارماسيوتيكال وهي شركة للتكنولوجيا الحيوية في المرحلة السريرية، إن وكالة تنظيم الصحة البرازيلية المعروفة باسم “انفيسا”، وافقت على المرحلة الثالثة من التجربة السريرية لعقار “بروكسالوتاميد” لعلاج مرضى كوفيد-19 في المستشفيات.

وتم وضع الدراسة السريرية التي ستشمل عدة مناطق، والتي من المتوقع أن تضم 1030 مريضا، لتقييم فعالية وسلامة عقار “بروكسالوتاميد” على مرضى كوفيد-19 في المستشفيات.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد عن الشركة المدرجة في بورصة هونج كونج قولها في بيان صحفي إن البرازيل أصبحت رابع دولة توافق على إجراء التجارب السريرية لعقار “بروكسالوتاميد” بعد الولايات المتحدة والصين والفلبين.