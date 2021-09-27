تضاعف عدد عابري القنال الإنجليزي هذا العام إلى 16 ألفا و400 شخص

حرس الحدود البريطانية

تضاعف عدد الأشخاص الذين يعبرون القنال الإنجليزي في عام 2021 عن أرقام العام الماضي.

ووفقا لوكالة الأنباء البريطانية “بي أيه ميديا” قام أكثر من 16 ألفا و400شخص بالرحلة الخطيرة حتى الآن هذا العام في قوارب صغيرة، وفقا لبيانات متاحة لوزارة الداخلية.

وبلغ العدد الإجمالي العام الماضي أكثر من 8400 شخص، ما يعني أن رقم هذا العام حتى الآن يقترب من ضعف إجمالي العدد لعام 2020.

وشهدت “بي أيه ميديا” المزيد من حالات عبور القنال مطلع هذا الأسبوع.

وشوهدت سفينة لقوات حرس الحدود تصل اليوم الأحد إلى بلدة دوفر، وهي مكتظة بالأفراد، وكذلك قارب نجاة على متنه نحو 40 أو 50 شخصا، من بينهم أسر وأطفال صغار.

وقُدر عدد الأشخاص الذين وصلوا في الفترة من 8 صباحا إلى 30ر12 بعد الظهر بنحو 150 شخصا.