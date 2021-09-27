دولتان أوروبيتان تحاولان طرد آلاف اللاجئين

أعلن مسؤول في مجلس الأمن البيلاروسي أن بولندا وليتوانيا تواصلان محاولاتهما لطرد آلاف اللاجئين إلى بيلاروس، دخلوا أراضيهما.

وفي تصريحات متلفزة قال ألكسندر فولفوفيتش سكرتير المجلس إن حرس الحدود البيلاروسي منع أكثر من 700 محاولة من هذا النوع خلال الشهرين الماضيين.

وأوضح أن السلطات البولندية والليتوانية حاولت خلال تلك الفترة طرد أكثر من 8,5 ألف لاجئ إلى أراضي بيلاروس، مشيرا إلى أن اللاجئين يتعرضون للضرب والصعق بالكهرباء يوميا”.

وأشار إلى أن بيلاروس ليست مسؤولة عن تدفق المهاجرين الذين يتسللون إلى دول شرق أوروبا عبر أراضي بلاده.

وقال: “لا يجب البحث عن مصدر الداء في بيلاروس وأن اللوم يقع علينا، بل يجب أن نسأل الغرب ككتلة: ما سبب هذه العمليات ومن أين تدفق المهاجرون”.

ولفت فولفوفيتش إلى أن الغرب يتهرب من حل هذه المشكلة ببناء حواجز من الأسلاك الشائكة على حدود بيلاروس، بدلا عن العمل على حلها في إطار الاتفاقيات الدولية والثنائية القائمة، الأمر الذي يسفر عن مقتل من يحاولون التسلل إلى هناك.

ونفى الاتهامات الغربية لبيلاروس بأنها تستخدم اللاجئين سلاحا في “حرب هجينة” ضد الغرب، مضيفا أن المشكلة تحتاج إلى جهود دبلوماسية والجلوس إلى طاولة المحادثات من أجل إيجاد حل يناسب جميع الأطراف.